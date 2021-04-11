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На Кутузовском проспекте перекрывали четыре полосы из-за ДТП

В центре Москвы на Кутузовском проспекте произошла авария с участием трех автомобилей. Из-за столкновения четыре полосы проспекта из пяти были перекрыты. В результате ДТП пострадал один человек, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в районе дома 22. Пострадавшего осмотрели врачи. Что стало причиной ДТП и другие подробности, пока не сообщается.

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