На Кутузовском проспекте перекрывали четыре полосы из-за ДТП

В центре Москвы на Кутузовском проспекте произошла авария с участием трех автомобилей. Из-за столкновения четыре полосы проспекта из пяти были перекрыты. В результате ДТП пострадал один человек, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в районе дома 22. Пострадавшего осмотрели врачи. Что стало причиной ДТП и другие подробности, пока не сообщается.