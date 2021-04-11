Гинцбург сравнил математическое моделирование ситуации с COVID-19 с гаданием

Директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что не встречал математических моделей, которые позволяли бы достоверно предсказывать динамику заболеваемости COVID-19. По его словам, прогнозы, которые не используют корректные исходные данные, похожи на гадание.

«Я ни одной обкатанной математической прогностической модели не видел»,— сказал господин Гинцбург «Интерфаксу». По его словам, он мог бы поверить прогнозам, если бы у составляющих их экспертов были нужные базы данных. «Но я не понимаю, откуда они эти исходные данные могли взять. А без них такого рода прогнозы похожи на гадание»,— заявил он.

3 апреля эпидемиологический симулятор «СберИндекс» предсказал, что число выявляемых за день случаев COVID-19 в России будет расти вплоть до 15 апреля и достигнет 15 тыс. человек. Некоторые СМИ интерпретировали эти данные как свидетельство скорой третьей волны распространения инфекции. После этого представитель Сбербанка назвал такие интерпретации преждевременными, а темпы роста в симуляторе были снижены. Сейчас симулятор Сбербанка прогнозирует, что 15 апреля будет выявлено меньше 10 тыс. новых случаев, а 22 апреля — больше 14 тыс.

Коронавирус в России обнаружен у 4,6 млн человек. За сутки к утру 10 апреля было выявлено 8704 новых случая COVID-19. Число новых случаев за день не превышает 10 тыс. с 14 марта.