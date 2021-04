Аудитория BBC упала в день смерти принца Филиппа

Масштабное освещение смерти мужа королевы Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа привело к снижению аудитории британского телеканала BBC One на 6% за неделю, а аудитории канала BBC Two — на 65%, сообщает Deadline со ссылкой на данные Совета по исследованиям аудитории вещателей (BARB) Великобритании.

Вечером 9 апреля BBC One смотрели в среднем 2,41 млн человек против 2,56 млн вечером 2 апреля. Вечерняя аудитория BBC Two, который вечером после смерти принца Филиппа ретранслировал контент канала BBC News, снизилась за неделю с 980 тыс. до 340 тыс.

В день смерти принца Филиппа радиостанции BBC прекратили регулярное вещание и повторяли запись некролога принца Филиппа, передает The Guardian. Канал BBC Four, который должен был транслировать матч между женскими сборными Англии и Франции по футболу, не стал показывать соревнование и попросил зрителей переключиться на BBC One. Призыв смотреть новости был также размещен на детском телеканале CBBC.

BBC на своем сайте сообщала, что получает большое число жалоб на слишком широкое освещение смерти принца Филиппа, и призывала недовольных оставить свой адрес электронной почты. Сейчас форма для жалоб недоступна на сайте BBC. Корпорация не раскрыла, сколько именно жалоб она получила.

Принц Филипп умер 9 апреля. Ему было 99 лет. В Великобритании объявлен траур. Похороны пройдут 17 апреля. На церемонии планирует присутствовать принц Гарри, который переехал в США после отказа от королевских обязанностей.

О принце — в материале “Ъ” «Филипп, герцог Эдинбургский, принц Датский».