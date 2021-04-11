Южная Корея возобновит вакцинацию AstraZeneca для людей старше 30 лет

Власти Южной Кореи приняли решение частично возобновить использование вакцины от коронавируса разработки AstraZeneca, сообщает агентство «Ренхап». Вакцинация препаратом AstraZeneca будет возобновлена с 12 апреля для людей старше 30 лет. Напомним, 7 апреля в Южной Корее приостановили использование препарата для прививки людей моложе 60 лет.

Вакциной AstraZeneca было привито более 916 тыс. жителей Южной Кореи, еще 300 тыс. получили как минимум однй дозу препарата разработки Pfizer. В стране зафиксировано три случая образования тромбов после введения вакцины AstraZeneca, один из них — со смертельным исходом.

6 апреля Европейское агентство по лекарственным средствам сообщило о связи между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза у привившихся. Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин заявил, что связь «возможна, но не подтверждена». После этого Великобритания, Бельгия и Португалия установили ограничения по возрасту на вакцинацию AstraZeneca. Фармацевтическая компания заявила, что намерена лучше понять природу образования тромбов.

Массовая вакцинация в Южной Корее началась в феврале. Власти страны намерены привить 12 млн человек к концу июня и достичь массового иммунитета среди населения к ноябрю.

О политическом влиянии прививочной кампании — в материале “Ъ” «Южная Корея прививает стабильность власти».