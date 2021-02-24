Южная Корея прививает стабильность власти

Южная Корея начинает массовую вакцинацию своих граждан, призванную победить пандемию уже к ноябрю. На состоявшемся в среду заседании правительства анонсировавший старт прививочной кампании премьер-министр Чон Се Гюн выразил надежду, что в ближайшие месяцы страна сможет вернуться к нормальной жизни. Для проведения вакцинации в кратчайшие сроки помимо медиков будут активно задействованы силовые структуры, включая армейские подразделения и военно-транспортную авиацию. Результаты прививочной кампании предопределят ход политической борьбы и прочность позиций действующего президента Мун Чжэ Ина, рейтинг которого к концу прошлого года достиг низшей отметки за время его правления.

О том, что власти Южной Кореи готовы перейти в решающее наступление на коронавирус и вернуть стране утраченную репутацию одной из мировых «витрин успеха» в борьбе с пандемией, сообщил в среду на заседании правительства премьер-министр страны Чон Се Гюн.

«Мы начинаем первую историческую вакцинацию в пятницу, а вакцины будут выпущены сегодня. Это первый шаг, который приведет нас к долгожданному возвращению к нормальной жизни»,— заявил глава правительства, по словам которого власти разработали детальный план вакцинации, учитывающий все этапы — от производства, погрузки и транспортировки препарата до его распределения и отслеживания возможных побочных эффектов. Вакцинация будет бесплатной и добровольной. На первом этапе прививку получат люди, находящиеся в группе наивысшего риска,— медработники и лица, непосредственно контактирующие с больными COVID-19.

В случае успешного хода прививочной кампании уже к июлю в 52-миллионной Южной Корее должно быть вакцинировано 10 млн человек, а к ноябрю страна должна достичь коллективного иммунитета.

По сообщениям южнокорейских СМИ, в среду первая партия вакцины британско-шведской компании AstraZeneca, произведенной в Южной Корее, была доставлена на склад под Сеулом с завода-изготовителя. Вплоть до середины февраля вокруг этой вакцины в Южной Корее кипели нешуточные страсти. Эксперты выражали опасения по поводу возможных побочных эффектов, и только две недели назад национальное Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов дало окончательное добро на использование препарата AstraZeneca для граждан старше 18 лет, включая пожилых людей.

В первой половине года Сеул рассчитывает получить почти 2,6 млн доз вакцины AstraZeneca через международный механизм COVAX, а также около 117 тыс. доз вакцины Pfizer в рамках этой же программы. При этом, как заявил в середине февраля премьер Чон Се Гюн, правительство договорилось о закупке 3 млн доз вакцины Pfizer и 20 млн доз американского препарата Novavax, который поступит в страну в середине года.

Ранее руководство Национального агентства по контролю и профилактике заболеваний также заявляло о том, что Сеул может рассмотреть вопрос о закупке российской вакцины «Спутник V», если страна будет испытывать нехватку вакцин.

Для проведения кампании вакцинации в кратчайшие сроки помимо медиков в ней будут активно задействованы силовые структуры, включая армейские подразделения и военно-транспортную авиацию. За неделю до начала прививочной кампании Министерство национальной обороны провело общенациональные учения по транспортировке вакцины от COVID-19. В ходе учений отрабатывались способы транспортировки вакцины AstraZeneca с завода SK Bioscience в городе Андоне провинции Кёнсан-Пукто в дистрибуторский центр в Ичхоне провинции Кёнгидо. Оттуда вакцина будет доставляться в 25 местных центров здравоохранения, в том числе на острова Чеджудо и Уллындо. Для доставки вакцин на острова власти мобилизовали грузовой самолет C-130 и вертолеты ВВС.

Помимо Министерства национальной обороны в учениях были задействованы Национальное управление по контролю и профилактике заболеваний, Министерство сухопутных территорий и транспорта, полицейское управление, служба пожарной охраны, местные центры здравоохранения.

Столь тщательная подготовка, а также масштаб кампании по вакцинации населения обусловлены сохраняющейся неблагополучной эпидемиологической ситуацией, а также недостаточно эффективными, по мнению многих граждан, действиями властей. Стремительный рост заболеваемости наблюдался в стране с осени прошлого года, когда ее накрыла третья волна пандемии. Введенные в конце декабря прошлого года, накануне рождественско-новогодних каникул, новые жесткие меры по борьбе с пандемией ощутимого результата не дали.

Уже в середине февраля кривая заболеваемости пошла вверх, превысив показатели января. По оценке Национального управления по контролю и профилактике заболеваний, новый всплеск пандемии связан с нарушениями карантинных правил в период празднования Нового года по лунному календарю, который отмечался в Южной Корее с 11 по 14 февраля.

Многие граждане проигнорировали предупреждения медиков и отправились в поездки по стране, чтобы отдохнуть или навестить родственников. Кроме того, рост заболеваемости мог быть вызван и тем, что с 15 февраля власти смягчили введенные в декабре меры социального дистанцирования.

Между тем на фоне активного распространения в мире новых штаммов COVID-19 южнокорейские власти ввели более жесткие правила въезда в страну. Как сообщила иммиграционная служба, с 24 февраля все прибывающие, в том числе граждане Южной Кореи, должны в обязательном порядке предъявить справку об отрицательном результате ПЦР-теста.

Помимо гуманитарных факторов и воздействия на экономику результаты стартующей в Южной Корее прививочной кампании предопределят ход политической борьбы и прочность позиций действующего президента Мун Чжэ Ина.

Если в апреле прошлого года его успехи в борьбе с пандемией позволили правящей демократической партии «Тобуро» вырвать победу на парламентских выборах, то позднее маятник качнулся в другую сторону. К концу прошлого года рейтинг популярности Мун Чжэ Ина составлял менее 37% — самый низкий показатель с момента его прихода к власти в мае 2017 года.

Одной из главных причин социологи называли недовольство граждан низкой эффективностью мер по борьбе с пандемией. Учитывая это, весьма вероятно, что в ходе кампании по вакцинации на карту в Южной Корее будет поставлено не только здоровье ее граждан, но и политическое здоровье партии власти.

Сергей Строкань