Гранды затянули с серией

СКА, совсем недавно находившийся, казалось бы, в безвыходной ситуации в полуфинальной серии Кубка Гагарина, смог вплотную приблизиться к ЦСКА. Вслед за домашней победой в четвертом матче главного хоккейного противостояния России он смог одержать и гостевую в пятом. Эта встреча была исключительно драматичной. Основное ее время закончилось ничьей — 2:2, а успех СКА добыл благодаря броску Василия Подколзина в третьем овертайме. Счет в серии теперь такой же, как в матче,— 3:2, но все-таки пока в пользу московского клуба.

Эта игра наотрез отвергала тезис насчет того, что чем дольше серия, тем сильнее в ней влияние фактора усталости, боязни риска. Никаким страхом и опустошенностью тут и не пахло — соперники старались поддерживать высокий ритм, играть короткими сменами и все время пытались уколоть друг друга. У ЦСКА опасно сместился с края в центр отдыхавший в Санкт-Петербурге Брендан Лайпсик. СКА ответил позиционными атаками, которые так неплохо благодаря качественной работе в единоборствах удавались ему в четвертой встрече, и классным броском Ивана Морозова — голкипер Ларс Юханссон на него среагировал. Хозяева остудили пыл гостей чередой наскоков, показав в том числе, что держат в уме и интересный трюк, сейчас жутко популярный в НХЛ.

Это когда шайбу запускают из средней линии в дальний борт, чтобы на отскок метнулся кто-то из форвардов.

У ЦСКА на отскок метнулся Никита Сошников, поединок с которым вратарю СКА Магнусу Хелльбергу удалось выиграть.

Но эта его удача не уберегла петербуржцев от беды через несколько секунд. Ведущее звено ЦСКА после вбрасывания дотащило шайбу до пятачка, а там Максим Мамин в который уже раз продемонстрировал устойчивость и умение на ограниченном до минимума пространстве ловко орудовать клюшкой. Со второй попытки он отправил шайбу в сетку.

СКА некоторое время было довольно тяжело. ЦСКА, поведя, обрел, как это часто с ним бывает, исключительную крепость, надежность и даже меньшинство пережил без особых проблем. Но и петербуржцы, в отличие от некоторых предыдущих встреч, столкнувшись с такой прочной игрой противника, не расклеивались, не портили игровой рисунок, а терпеливо ждали, когда же все-таки в чужих построениях появится слабина.

Ну невозможно же вот с такой самоотдачей провести весь матч без единой паузы.

Терпение СКА было вознаграждено. Во втором периоде долго не фальшививший московский оркестр дал сбой. И слово взяла талантливая петербуржская молодежь. Счет сравнял 19-летний Василий Подколзин, совершивший рейд за воротами ЦСКА, который проспали и защитники, и Юханссон. А 20-летний Кирилл Марченко соорудил настоящий шедевр. Помощь Марченко от партнеров в данном случае заключалась лишь в том, что они отвлекли на себя пару игроков ЦСКА. Тех, кого отвлечь не получилось, форвард СКА во время своего впечатляющего дефиле от бортика поперек зоны оставлял не у дел одного за другим. Последним перед его броском с неудобной руки спасовал Юханссон.

СКА, только что вроде бы находившийся в похожей на критическую ситуацию, вдруг очутился впереди.

А москвичи, конечно, старались добавлять. И в концовке второго периода СКА было уже не просто нелегко, а безумно трудно. Его заперли в зоне, его жестоко терзали. Однако петербуржцы держались, а их вратарь Магнус Хелльберг сохранял поразительное хладнокровие, и Никите Сошникову, хотя его прокат за ворота был ничуть не хуже того, что исполнил Подколзин, нечего было рассчитывать на податливость шведа: в пустом углу вовремя возникли не желавшие сдвинуться ни на сантиметр щитки.

ЦСКА выручил его «джокер». Брендан Лайпсик, у которого не срослось с голом в первом периоде, в периоде заключительном все сделал идеально. Он вошел в зону, а потом, сблизившись с защитником, использовал его как экран, закрывающий обзор вратарю, чтобы тот не увидел бросок.

Казалось, что худшее для хозяев в этом матче осталось позади, что они чуточку бодрее, убедительнее СКА, который проворонил свой шанс. Но нет, ничего он не проворонил. Немножко чаще защищаясь, чем атакуя, петербуржцы шанс нашли. Это была маленькая не первый взгляд неаккуратность при розыгрыше шайбы в гостевой зоне, вылившаяся в побег перехватившего ее Антона Бурдасова. Увенчал он рывок метким броском в той же стилистике, что и у Лайпсика: из-под защитника.

ЦСКА спас запрос на видеоповтор. Выяснилось, что СКА в этой контратаке умудрился залезть в офсайд. И в серии, в которой до сих пор все матчи завершались в основное время, впервые пришлось играть овертайм. А вернее, почти три овертайма.

В дополнительное время шел типичный для этой территории хоккей, хоккей простых решений, хоккей, в котором во главе угла — осторожность, внимательность, концентрация.

Под занавес третьего дополнительного периода ЦСКА на секундочку ее потерял, и Василий Подколзин вдруг обнаружил, что находится в абсолютном одиночестве справа от ворот, а шайба ложится ему на крюк. Бросок в касание Юханссон почти отразил, но от голкипера он срикошетил в ворота.

СКА сократил недавно безнадежное отставание в серии до минимума. А шестой ее матч пройдет в понедельник на его площадке.

Алексей Доспехов