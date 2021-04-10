ЕС предложил США на полгода приостановить действие пошлин

Евросоюз предложил США на шесть месяцев приостановить действие взаимных пошлин, сообщил вице-председатель Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис. Пошлины были введены из-за торгового спора о субсидиях для Boeing и Airbus. В марте стороны согласовали их заморозку на четыре месяца.

По мнению вице-председателя ЕК, приостановка пошлин на шесть месяцев «даст необходимую передышку для промышленности и рабочих по обе стороны Атлантики». «Мы предложили приостановить действие всех взаимных пошлин на шесть месяцев, чтобы достичь решения путем переговоров»,— заявил господин Домбровскис немецкому журналу Spiegel (цитата по Reuters).

Торговый спор между США и ЕС начался в 2019 после того, как Всемирная торговая организация (ВТО) признала незаконными субсидии, которые Airbus получала в течение 15 лет от стран Европы. ВТО разрешила США ввести тарифы на товары из ЕС на сумму до $7,5 млрд, а затем позволила ЕС ввести аналогичные пошлины на сумму до $4 млрд. ЕС рассчитывал, что сумеет решить разногласия по пошлинам с новой администрацией США.