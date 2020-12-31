ЕС надеется решить разногласия по пошлинам с новой администрацией США

Евросоюз выразил сожаление из-за решения США ввести таможенные пошлины на ряд европейских товаров, в том числе на вино из Германии и Франции. Установленные Вашингтоном тарифы вступят в силу 12 января 2021 года. Из-за новых пошлин французская винодельческая отрасль может потерять более €1 млрд.

О введении пошлин объявил накануне, 30 декабря, Офис торгового представителя США (USTR). Тарифы вводятся в рамках торгового спора из-за субсидий для Boeing и Airbus: в 2019 году Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила США ввести собственные тарифы на товары из ЕС на сумму до $7,5 млрд. В сентябре 2020-го аналогичное разрешение от ВТО получил и ЕС, который должен был ввести пошлины на товары из США на сумму до $4 млрд. Но, как утверждает Вашингтон, введенные Европой тарифы затронули куда больше товаров, и ЕС отказался пересматривать свое решение.

В пресс-релизе USTR говорится, что вводимые США новые пошлины «пропорциональны» европейским тарифам. Пошлинами будут облагаться, в частности, запчасти для авиастроения из Франции и Германии, а также некоторые не игристые вина и коньяк из этих двух стран.

Президент Федерации экспортеров вина и спиртных напитков (FEVS) Жирон Сезар заявил, что пошлины США на французское вино и коньяк обойдутся винодельческой отрасли Франции более чем в €1 млрд. По словам господина Сезара, новые тарифы окажут серьезное влияние на объемы продаж французского коньяка в Соединенных Штатах. «Это как получить удар кувалдой в бою, который не имеет к нам никакого отношения»,— сказал Reuters глава FEVS.

В Еврокомиссии (ЕК) выразили надежду, что сумеют урегулировать ситуацию с пошлинами с новой администрацией США. В ЕК считают, что принятое Вашингтоном решение ввести новые тарифы помешает переговорами сторон по торговым вопросам. «ЕС как можно быстрее начнет взаимодействовать с новой администрацией США, чтобы продолжить эти переговоры и найти решение, которое положит конец разногласиям»,— приводит «РИА Новости» комментарий ЕК.

Напомним, в 2019 году ВТО признала незаконными субсидии, которые Airbus получал на протяжении 15 лет от стран Европы. Американская сторона утверждала, что эти субсидии наносят серьезный ущерб авиакосмической промышленности США и работающим в ней людям. Власти США были убеждены, что из-за субсидий Boeing не сумел согласовать продажу более 300 своих самолетов, что привело к сокращению доли рынка американского концерна в мире.