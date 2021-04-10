МИД России призвал США «обуздать» политику Киева «по нагнетанию напряженности»

США должны ответственно подходить к обмену информацией с Россией, особенно по ситуации на Украине, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Он также рассчитывает, что Вашингтон «обуздает» проводимую Киевом «политику нагнетания напряженности». В марте стороны конфликта в Донбассе обвинили друг друга в нарушении перемирия. Кремль заявил об опасности полномасштабных боевых действий на Украине.

«Разумеется, ждем эффективных действий со стороны США по обузданию политики нагнетания напряженности, которую проводят власти в Киеве»,— заявил «РИА Новости» господин Рябков.

Он рассказал, что Россия не обсуждала с США ситуацию на Украине на уровне глав МИД и Минобороны, в планах таких обсуждений пока тоже нет. Замминистра считает, что США должны «более ответственно подходить к этому серьезному вопросу». «Остается только призвать Вашингтон… не заниматься нагнетанием напряженности и в первоочередном порядке обеспечить более ответственное отношение к вопросам, касающимся тех или иных информобменов между нашими столицами»,— добавил он.

Ранее МИД РФ называл «все более провокационной и вызывающей» линию поведения Киева «и его западных покровителей во главе с США». Президент Украины Владимир Зеленский считает, что единственный путь к окончанию войны — вступление Украины в НАТО.

О подходе российской стороны к переговорам по Донбассу — в материале “Ъ” «Дмитрий Козак и тайная комната».