ФТС увеличила перечисления в бюджет на 12% в первом квартале

Федеральная таможенная служба России перечислила в федеральный бюджет в январе–марте 1,3 трлн руб. Это на 12% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Доходы от платежей при импорте выросли на 27,5%, до 920,9 млрд руб.

На долю нефтегазовых доходов приходится больше 69% всей суммы перечислений. «Основной вклад в формирование доходов от внешнеэкономической деятельности вносят платежи, взимаемые при импорте товаров… Рост платежей, взимаемых при импорте, сопряжен с увеличением стоимостных объемов ввоза товаров на 21%»,— говорится в сообщении ФТС,

Сумма нефтегазовых доходов составила 373,4 млрд руб. Динамика относительно прошлого года не приводится, но это на 42% больше прогнозного задания, сообщает ФТС. «Тренды поступлений таможенных платежей, взимаемых при экспорте товаров, в текущем году обусловлены ростом объемов экспорта углеводородов и мировых цен на нефть сырую и газ природный»,— говорится в сообщении.

Ранее ФТС сообщала, что Россия увеличила импорт товаров из дальнего зарубежья на 24,6% в марте 2021 года по сравнению с мартом прошлого года, до $21,863 млрд.

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