Таможня прибавит в интеллектуальности

В 2020 году Федеральная таможенная служба (ФТС) завершила создание сети центров электронного декларирования и электронных таможен, отчитался вчера на годовой коллегии ведомства его руководитель Владимир Булавин. Теперь служба приступает к реализации стратегии развития до 2030 года. Ее конечной целью заявлен переход от «электронной» к «интеллектуальной» таможне — это позволит проводить все операции по таможенному оформлению автоматически с использованием информационных технологий. В ближайшей же перспективе — в середине этого года — ФТС совместно с ФНС обещает запустить систему документарной прослеживаемости товаров, которая необходима для лучшего контроля за уплатой налогов и таможенных платежей.

Создание сети центров электронного декларирования (ЦЭД) в ФТС назвали главной нефискальной задачей, которая стояла перед службой в 2020 году. Как сообщил вчера на заседании коллегии Владимир Булавин, по итогам первого этапа реформы, которая началась еще в 2017 году, оформление товаров переведено в 16 центров электронного декларирования и на 8 электронных таможен (ранее оно осуществлялось более чем на 600 таможенных постах).

В ЦЭД в прошлом году было обработано 98% всех электронных деклараций (таможенные посты теперь занимаются лишь фактическим контролем) против 67% в 2019 году. Из общего числа в 4,9 млн деклараций автоматически были зарегистрированы 3,8 млн, выпущены — около 1 млн. В прежней стратегии ФТС указывалось, что доля автоматически зарегистрированных деклараций должна возрасти до 99%. Доля же автоматического выпуска при этом должна была составить 80% (в этом показателе учитываются лишь декларации с низким уровнем риска, в конце прошлого года доля «автовыпуска» по ним достигала 86% при импорте и 94% — при экспорте).

В рамках новой Стратегии-2030 обещана разработка модели «интеллектуального» пункта пропуска, появление которых позволит грузам пересекать границы без остановки. Сейчас многие пункты пропуска считаются технически устаревшими и зачастую вообще не оснащены электронным оборудованием — за их обновление, впрочем, отвечает не таможня, а федеральное казенное учреждение «Росгранстрой» Минтранса России.

В ФТС также намерены перейти к категорированию товарных партий вместо категорирования поставщиков — но для этого потребуется внедрение новой системы управления рисками. Кроме того, сообщил вчера глава ФТС, принято решение о создании в структуре службы Центра оперативного мониторинга и анализа — он будет отслеживать работу таможенных органов, выявлять и реагировать на отклонения при таможенном оформлении и контроле, а также проводить аналитические исследования.

Впрочем, основной задачей на 2021 год, судя по словам курирующего таможню министра финансов Антона Силуанова, станет запуск национальной системы прослеживаемости товаров, которая необходима для лучшего контроля за уплатой налогов и таможенных платежей. Система разрабатывается совместно с ФНС и должна заработать в июле. Пока две службы проводят эксперимент по обмену данными о движении товаров с момента ввоза до момента конечного потребления. В список контролируемых попали бытовые электротовары (холодильники, стиральные машины, телевизоры, компьютеры), тяжелая техника (бульдозеры, грейдеры, погрузчики, экскаваторы), детские коляски, металлическая мебель, микросхемы. Антон Силуанов вчера сообщил, что уже подготовлен законопроект с перечнем товаров, выбираемых для прослеживаемости в постоянном режиме, кроме того будут расширены полномочия мобильных групп для контроля за транспортными средствами.

Татьяна Едовина