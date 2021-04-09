О. и А. выбирали школу Арестованы исламисты, готовившие теракт в Крыму

Киевский районный суд Симферополя арестовал двух граждан России, подозреваемых в подготовке теракта и участии в запрещенной в РФ международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». По данным ФСБ, подозреваемые намеревались устроить взрыв в одной из школ Симферополя и уехать в Сирию.

Из материалов дел, опубликованных на сайте суда, следует, что гражданин О. вел пропаганду «идеологии, идентичной идеологиям международных террористических организаций исламистского толка», поддерживал деятельность сирийской группировки «Ахрар аш-Шам», структурно входящей в запрещенную в РФ международную террористическую организацию «Исламское государство».

«О. изготовил взрывное устройство осколочного действия электрического типа» с поражающими элементами в виде металлических шариков и фрагментов стекла, которое поместил в рюкзак и хранил по месту своего проживания, говорится в материалах дела. Обвинение потребовало арестовать подозреваемого по ч. 2 ст. 205.2, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

Второго задержанного — гражданина А. — подозревают в исповедании «наиболее агрессивных форм ислама» и финансировании в 2020 году террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», запрещенной в РФ.

По мнению обвинения, подозреваемый переводил деньги на Qiwi-кошелек террористов.

Обвинение потребовало ареста подозреваемого по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма).

Задержание одного из подозреваемых Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

«Задержанные хотели напасть на школу в Симферополе и выбирали одну цель из нескольких вариантов. После осуществления терактов они планировали уехать в Сирию. Следствие располагает аудиозаписями голосовых сообщений, которыми задержанные обменивались с сирийскими террористами»,— сообщил “Ъ” источник в правоохранительных органах.

Киевский районный суд избрал обоим задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Владислав Осипов, Севастополь