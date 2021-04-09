Офис президента Украины отрицает возможность депортации россиян в случае возвращения Крыма

В случае возвращения Крыма в состав Украины насильственной депортации россиян с полуострова не будет, заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.

«Мы точно не можем нарушать права этих людей, как не можем нарушать и международные конвенции, касающиеся гуманитарного права. Насильственной депортации быть не может. Если это произойдет, нам мир скажет, что мы такие же, как русские. Этого допустить нельзя»,— сказал господин Жовква в интервью изданию «Левый берег».

Представитель офиса президента также прокомментировал инициативу проведения саммита «Крымская платформа». Он заявил, что после саммита и подписания хартии планируется создать центр, который будет отслеживать ситуацию на полуострове. «Мы хотим сформировать базу данных незаконно задержанных в Крыму, тех, кто находится в тюрьмах в России, в отношении пропавших без вести и так далее… Чтобы каждый посол, каждый иностранец смог всегда обратиться к этому новому центра и узнать, что происходит с жителями Крыма, происходит с самим полуостровом»,— уточнил он.

Крым вошел в состав РФ 18 марта 2014 года. Украина и западные страны не признали проведения референдума в регионе и обвинили Россию в аннексии территории. В марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский утвердил «Стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма». Она гласит, что Киев применит для возвращения полуострова меры «дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера».

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