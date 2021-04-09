«Авангард» — «Ак Барс»: ставки с повышенными коэффициентами на матч 9 апреля

9 апреля омский «Авангард» сыграет с казанским «Ак Барсом» в четвертом матче полуфинала плей-офф КХЛ. Фонбет предлагает повышенные коэффициенты и более 250 котировок на этот матч. На победу «Авангарда» в основное время можно поставить за 2.75, на ничью — за 3.70, на победу «Ак Барса» — за 2.55, на буллит — за 10.00, на то, что тайм-аут возьмут обе команды, — за 3.80, на гол в пустые ворота — за 2.75.

Ставки на игроков

В Линии принимаются ставки на хоккеистов обеих команд. На гол Тихонова или Зарипова можно поставить за 2.50, на гол Найта или Толчинского — за 2.30, на дубль Ковальчука — за 15.50, на то, что Да Коста наберет очки в первом периоде, — за 4.00, на гол и голевую передачу Петрова — за 7.00.

Рид Буше

Буше — один из лучших бомбардиров плей-офф КХЛ. В 11 матчах «Авангарда» американский форвард набрал 10 очков. С учетом регулярного чемпионата у Рида была серия из 17 подряд результативных матчей — 11 голов и 10 ассистов. На гол и ассист Буше можно поставить за 3.40, на то, что Рид забьет в первом периоде, — за 5.00, во втором — за 4.50, в третьем — за 4.50, на гол, голевой пас и удаление — за 17.00.

Найджел Доус

Найджел стал вторым бомбардиром «Ак Барса» в регулярном чемпионате КХЛ — 23 гола и 20 ассистов. По системе «гол+пас» он уступил только Стефану Да Косте. В последнем матче канадец с казахстанским паспортом прервал серию без результативных действий в плей-офф. На гол Доуса можно поставить за 2.75, на то, что Найджел забросит шайбу в первом периоде, — за 6.50, во втором — за 5.50, в третьем — за 5.50, на то, что Доус наберет очки в матче, — за 1.70, на гол и ассист — за 5.00.

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