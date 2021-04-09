Песков назвал совпадением одновременную отставку двух губернаторов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает совпадением решения об отставке, принятые главами двух регионов в последние дни. При этом для Кремля такие заявления редко бывают неожиданностью — по словам представителя Кремля, решающие уйти в отставку предварительно консультируются с администрацией. Напомним, 7 апреля в отставку по собственному желанию подал глава Тувы Шолбан Кара-оол, а 8 апреля — губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

«Безусловно, они информируют о своих решениях, то есть определенные консультации, конечно, ведутся»,— ответил господин Песков в ходе пресс-колла на вопрос, бывают ли для Кремля неожиданностью решения глав регионов уйти в отставку.

Журналисты спросили, почему последние отставки произошли одновременно. «Я, наверное, сказал бы, что совпадает»,— ответил Дмитрий Песков.

Ряд СМИ и Telegram-каналов со ссылкой на источники написали о предстоящей отставке главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, однако его пресс-служба это отрицает. Он вместе с главами Тувы и Ульяновской области упоминались в рейтинге политической устойчивости губернаторов компании «Минченко консалтинг» как имеющие наибольшую вероятность досрочной отставки.