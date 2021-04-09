Экс-глава Ульяновской области станет помощником полпреда в ПФО

Экс-губернатор Ульяновской области Сергей Морозов согласился занять пост помощника полпреда президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Об этом сообщил журналистам сам полпред.

«Отдельно хотел поблагодарить Сергея Ивановича за работу, которую он проделал — перед ним стоят задачи, которые нужно реализовывать в Государственной думе. Со своей стороны я сегодня сделал ему предложение работать помощником полномочного представителя в Приволжском федеральном округе, и он ответил согласием. Надеюсь, что вместе мы еще поработаем и на благо Ульяновской области, и на благо округа»,— сказал господин Комаров (цитата по ТАСС).

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Напомним, Сергей Морозов подал в отставку с поста губернатора Ульяновской области вчера, 8 апреля. Он заявил, что планирует идти на выборы в Госдуму. Господин Морозов возглавлял регион 16 лет. Врио главы Ульяновской области назначен Алексей Русских.

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