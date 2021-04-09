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Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов и спортивный директор «Уфы» Шамиль Газизов

Фото: Instagam / ufafc

Главным тренером «Уфы» стал Алексей Стукалов

Алексей Стукалов назначен главным тренером футбольного клуба «Уфа», сообщается на сайте команды. Контракт будет действовать до июня 2023 года.

«Новым главным тренером команды стал 37-летний специалист Алексей Борисович Стукалов»,— сообщила пресс-служба клуба.

Ранее Стукалов был главным тренером саратовского «Сокола» и московского «Велеса».

3 марта после проигрыша «Уфы» московскому «Динамо» (0:4) в отставку ушел тренер уфимцев Рашид Рахимов. Команда с 14 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.

Подробнее о причинах ухода Рахимова — в публикации “Ъ” «Тренеры не дотянули до финиша».

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