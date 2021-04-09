Журналисты защитились лопатой

Полтора десятка екатеринбургских журналистов присоединились к уборке улицы в знак солидарности с фотокорреспондентом портала 66.ру Алексеем Школой, которому суд назначил 30 часов обязательных работ за участие в шествии в поддержку Алексея Навального. Главные редакторы местных изданий заявили, что мини-субботник стал не только возможностью высказать несогласие с решением суда, но и своеобразной акцией в защиту прав журналистов.

Накануне, 8 апреля, порядка 15 журналистов Екатеринбурга собрались у здания Кировского районного суда, чтобы убраться на парковке вместе с внештатным фотографом городского портала 66.ру Алексеем Школой, которому ранее суд назначил 30 часов обязательных работ за участие в несанкционированном шествии в поддержку Алексея Навального 23 января.

Алексей Школа был признан виновным в нарушении ч. 5 ст. 20.2 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии), несмотря на то что на акции он присутствовал как официальный представитель СМИ: у него было с собой редакционное задание. Тем не менее главным доводом суда в пользу виновности Алексея Школы стало то, что на его одежде не было отличительных знаков сотрудника СМИ.

По словам главного редактора 66.ру Дмитрия Шлыкова, решение устроить акцию солидарности было спонтанным, так как журналисты лишь накануне узнали, что господин Школа уже приступил к работам.

«Алексей — очень скромный человек, мы даже не догадывались, что ему осталось работать всего два дня (сегодня последний день). Тем не менее нас возмутило, что он вынужден заниматься этим — мы решили его поддержать. Впрочем, до этого мы бы не смогли помочь ему, потому что он работал на закрытой территории суда. Он вычищал снег с внутренней стороны двора, где сотрудники ФСИН обычно выводят осужденных»,— пояснил он в разговоре с “Ъ”.

Фотокорреспондент https://t.co/UYbCa9basn Алексей Школа приступил к обязательным работам, которые ему назначил суд за участие в акции Навального 23 января. Он чистит снег у здания Кировского районного суда Екатеринбурга. Редакция решила ему помочь.https://t.co/VKm9wrMGvg pic.twitter.com/IaUCoix9oo — It's My City (@itsmycityekb) April 7, 2021

Акция продлилась около часа, после чего к журналистам подошел судебный пристав, который попросил их разойтись, заявляя, что это распоряжение председателя суда. Журналисты не стали завершать акцию, из-за чего позже прибыли сотрудники полиции.

«У нас поинтересовались, что происходит. Мы объяснили, что так пытаемся поддержать коллегу, которого, на наш взгляд, незаконно осудили. Сотрудники полиции нас поняли, но все равно попросили разойтись»,— отметил Дмитрий Шлыков.

Один из участников акции, главный редактор издания It`s my city Дмитрий Колезев, в беседе с “Ъ” рассказал, что решил выйти в поддержку Алексея Школы, чтобы в том числе выразить несогласие с решением суда. «Это же вопрос профессиональной безопасности журналистов. Как мы можем спокойно работать на подобных митингах, если нас уже не только задерживают, но и наказывают за выполнение профессиональных обязанностей. И этот мини-субботник, который мы устроили, в том числе является акцией в защиту своих прав»,— заявил журналист. Он подчеркнул, что в Екатеринбурге довольно высокий уровень солидарности среди журналистов. «В тех ситуациях, когда происходит давление на коллег, наше медиасообщество никогда не молчит. Мы с другими главными редакторами всегда открыто выражаем позицию либо в виде открытых писем, либо в форме обращений к конкретным лицам»,— добавил господин Колезев.

Илья Смирнов, Екатеринбург