Компания Nissan готовит компактный электрический кроссовер, сообщает Auto Express со ссылкой на генерального менеджера Nissan Europe по по производственному планированию Николаса Бозека.

Как пояснил господин Бозек, позиции японского автопроизводителя сильны в сегменте компактных кроссоверов, где представлена модель Nissan Juke. Новый электромобиль, который будет близок по габаритам к Juke, получит электрическую силовую установку и полный привод e-4orce.

Ожидается, что новинка будет построена на укороченной платформе CMF-EV, использованной в электрическом кроссовере Nissan Ariya. С этой же моделью новый кроссовер должны унифицировать по другим агрегатам.

Сроки появления компактного электрокроссовера Nissan не называются. Напомним, серийный вариант модели Nissan Ariya был представлен летом 2020 года.