09 апреля, пятница
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Nissan готовит компактный электрический кроссовер

Компания Nissan готовит компактный электрический кроссовер, сообщает Auto Express со ссылкой на генерального менеджера Nissan Europe по по производственному планированию Николаса Бозека.

Как пояснил господин Бозек, позиции японского автопроизводителя сильны в сегменте компактных кроссоверов, где представлена модель Nissan Juke. Новый электромобиль, который будет близок по габаритам к Juke, получит электрическую силовую установку и полный привод e-4orce.

Ожидается, что новинка будет построена на укороченной платформе CMF-EV, использованной в электрическом кроссовере Nissan Ariya. С этой же моделью новый кроссовер должны унифицировать по другим агрегатам.

Сроки появления компактного электрокроссовера Nissan не называются. Напомним, серийный вариант модели Nissan Ariya был представлен летом 2020 года.

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