На Кубани 125 кандидатов уже подали заявления на участие в праймериз ЕР

В региональный оргкомитет праймериз «Единой России» поступило 125 заявлений на участие в предварительном голосовании. Уже рассмотрено около 100 комплектов документов, сообщает пресс-служба краевого отделения ЕР.

Почти 20% заявителей занимаются волонтерской деятельностью, 34 кандидата принимали участие в кадровом проекте «ПолитСтартап». Среди кандидатов предварительного голосования больше мужчин (около 70%). Почти 30% кандидатов – молодые люди в возрасте до 35 лет.

На Кубани предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая в онлайн-формате и 30 мая в очной форме на участках. Итоги праймериз будут подведены 1 июня.

Как писал “Ъ-Кубань”, глава Краснодара Евгений Первышов хочет идти на выборы в Государственную Думу в качестве кандидата-одномандатника. «Планы возникли абсолютно недавно. Если на прошлой встрече я говорил, что не собираюсь выдвигаться в Госдуму, то сейчас у меня прошло переосмысление», - отметил градоначальник.

Андрей Ульченко