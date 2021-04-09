Португалия разрешила использовать вакцину AstraZeneca только людям старше 60 лет

Власти Португалии рекомендовали использовать вакцину от коронавируса Vaxzevria, разработанную британско-шведской компанией AstraZeneca, только для лиц старше 60 лет, сообщает агентство Lusa. Решение о приостановке вакцинации этим препаратом остального населения принято из-за сведений о его связи с образованием тромбов.

«Главное управление здравоохранения рекомендует до получения дополнительной информации использовать вакцину от AstraZeneca для лиц старше 60 лет. В настоящее время план вакцинации корректируется, чтобы гарантировать, что все люди будут привиты препаратом, который защищает»,— сказала директор главного управления здравоохранения Португалии Граса Фрейташ (перевод по ТАСС).

Он отметила, что цель вакцинации — это спасение жизней и предотвращение развития серьезных заболеваний, а добиться этого можно с помощью любой вакцины, получившей одобрение в Португалии. С начала пандемии COVID-19 выявили у более 825 тыс. жителей страны, умерли свыше 16 тыс. человек.

6 апреля Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сообщило о связи между вакциной и случаями тромбоза. Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин заявил, что связь «возможна, но не подтверждена». После этого Великобритания и Бельгия установили ограничения по возрасту на вакцинацию AstraZeneca.

Подробнее о новых оценках безопасности вакцины — в материале “Ъ FM” «AstraZeneca связали с тромбами».