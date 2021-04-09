Политбюро ТИКа

Мосгорсуд отклонил первый иск московского горкома КПРФ, связанный с недопуском коммунистов в новые составы территориальных избирательных комиссий (ТИК) Москвы. Партия имеет в них гарантированную законом квоту, но Мосгоризбирком сначала отверг всех ее кандидатов из-за нарушений в документах, а по итогам дополнительного набора не пустил в ТИК почти треть выдвиженцев КПРФ. Второй иск, оспаривающий итоги донабора, будет рассмотрен 19 апреля, и в партии надеются на победу. Эксперт отмечает, что по второй жалобе КПРФ действительно имеет шансы на успех, но напоминает, что случаи, когда решения принимаются не в пользу избиркомов, остаются исключениями.

Поводом для двух исков, поданных в начале 2021 года московским горкомом КПРФ к Мосгоризбиркому (МГИК), стали итоги завершившейся в конце прошлого года кампании по обновлению состава 123 из 128 московских ТИК. По закону четыре парламентские партии имеют в них гарантированную квоту, а остальные члены отбираются МГИКом по предложениям других партий и общественных организаций. Но когда 18 декабря МГИК опубликовал новые составы ТИК, ни в одном из них не оказалось представителей КПРФ, а закрепленные за ними места остались вакантными.

Заместитель главы МГИКа Дмитрий Реут тогда пояснял, что проблема коммунистов — в неправильно заполненных заявках, но поскольку партия имеет квоту, МГИК объявил дополнительный набор кандидатов и дал возможность КПРФ еще раз подать документы. При этом донабор был объявлен не только для КПРФ, но и для всех других партий и организаций, и в результате в составы ТИК не прошли 36 из 123 кандидатов КПРФ. Господин Реут оправдывал такое решение тем, что законная квота КПРФ действовала только при первичном формировании комиссий, а МГИК даже проявил добрую волю, пойдя навстречу партии, хотя мог просто проигнорировать ее кандидатов из-за нарушений в документах. Отказ 36 выдвиженцам КПРФ зампред МГИКа объяснил наличием других «более подходящих» кандидатур.

Коммунисты в ответ заявили, что будут добиваться включения своих представителей во все ТИК Москвы, и подали в суд два иска. В первом из них КПРФ оспорила первичный отказ, вынесенный на основании неправильно оформленных документов (в них отсутствовала информация о числе поданных за кандидатов голосов), а второй касался решения МГИКа о заполнении 36 вакансий представителями других партий и организаций вопреки гарантированной квоте Компартии.

Как пояснил “Ъ”, комментируя отклоненный Мосгорсудом вечером 7 апреля первый иск, руководитель юридической службы горкома КПРФ Николай Геращенко, документы подавались партией в последний день и в МГИК было направлено письмо с просьбой уведомить, если в них обнаружатся недочеты. Однако ответ от избиркома пришел уже после формирования ТИК, и указаний на нарушения в нем не было. «Мы ссылались на рекомендации Центризбиркома об уведомлении партий о недочетах, а также на ответ экс-зампреда ЦИКа Леонида Ивлева главе дагестанского избиркома, где сказано, что комиссия обязана уведомить субъект выдвижения кандидатур, даже если срок приема предложений закончен, но есть недостатки в документах и их можно исправить,— рассказал юрист.— Но суд отказался привлечь ЦИК третьей стороной и не удовлетворил наш иск». Господин Геращенко пообещал, что КПРФ будет оспаривать это решение вплоть до Верховного суда.

Рассмотрение второго иска состоится в Тверском райсуде Москвы 19 апреля. «Механизм донабора, который объявил МГИК, ничем не регулируется, то есть они по факту могут трактовать свои действия в любой плоскости,— говорит Николай Геращенко.— По этому иску я вижу больше перспектив».

Дмитрий Реут, однако, настаивает на правоте МГИКа. «Мы неоднократно говорили, что эта ситуация — следствие нарушения избирательного законодательства со стороны отделения КПРФ. Уведомлять мы их ни о чем не должны»,— подчеркивает зампред комиссии. Из рекомендаций ЦИКа следует, что партию рекомендовано уведомлять, если у ее кандидатуры есть какие-то препятствия для включения в состав комиссии — например, иностранное гражданство или судимость, чтобы партия до истечения срока подачи документов могла заменить этого человека, подчеркивает господин Реут: «Но раз дело уже перешло в судебную плоскость, то пусть суд нас и рассудит».

Электоральный юрист Антон Рудаков отмечает, что если в первом случае, когда в документах КПРФ действительно были недостатки, шансов обжаловать отказ не так много, то при формировании резерва или донабора в комиссии норма о приоритете кандидатов от парламентских партий продолжает действовать. «Полагаю, что шансы на успешное обжалование в этом случае более реальны,— говорит господин Рудаков.— Но стоит отметить, что судебные решения, подтверждающие нарушение порядка формирования избирательных комиссий, остаются исключением». С 2011 года в картотеке судов были всего четыре похожих дела об обязанности включить в комиссии партийных представителей, но ни по одному из них не принято решение в пользу партий, добавляет Антон Рудаков.

Елена Рожкова