Исполнение бюджета на нацпроекты к апрелю составило 16,8%

Расходы бюджета России на реализацию нацпроектов к апрелю 2021 года составили 16,8% плана, или 384,5 млрд руб., сообщил Минфин предварительные данные. Наибольшее исполнение бюджета было отмечено в нацпроекте «Жилье и городская среда» (27,5%), наименьшее — в нацпроекте «Образование» (6,8%).

Национальные проекты с лучшим исполнением расходов:

«Жилье и городская среда» — 27,5%, «Здравоохранение» — 25,2%, «Демография» — 22,5%, «Наука и университеты» — 18,1%, Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) — 12,1%.

Ранее Минстрой предложил продлить срок действия жилищной госпрограммы, входящей в проект «Жилье и городская среда», до 2030 года. Одновременно он предложил достигнуть основной цели нацпроекта — достижения показателя ежегодного ввода жилья 120 млн кв. м — на год ранее, чем планировалось.

Подробнее — в материале “Ъ” «Жилищной программе добавляют срок».