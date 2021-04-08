Исполнение бюджета на нацпроекты к апрелю составило 16,8%

Расходы бюджета России на реализацию нацпроектов к апрелю 2021 года составили 16,8% плана, или 384,5 млрд руб., сообщил Минфин предварительные данные. Наибольшее исполнение бюджета было отмечено в нацпроекте «Жилье и городская среда» (27,5%), наименьшее — в нацпроекте «Образование» (6,8%).
Национальные проекты с лучшим исполнением расходов:
- «Жилье и городская среда» — 27,5%,
- «Здравоохранение» — 25,2%,
- «Демография» — 22,5%,
- «Наука и университеты» — 18,1%,
- Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) — 12,1%.
Ранее Минстрой предложил продлить срок действия жилищной госпрограммы, входящей в проект «Жилье и городская среда», до 2030 года. Одновременно он предложил достигнуть основной цели нацпроекта — достижения показателя ежегодного ввода жилья 120 млн кв. м — на год ранее, чем планировалось.
Подробнее — в материале “Ъ” «Жилищной программе добавляют срок».