ЦБ: с начала года реальный эффективный курс рубля вырос на 1%

По предварительным оценкам, в январе—марте 2021 года реальный эффективный курс рубля вырос на 1%, следует из данных Банка России (ЦБ). Показатель рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте.

Реальный курс рубля к доллару в марте вырос на 0,2% по сравнению с февралем, к евро — на 1,6%. Номинальный курс рубля к доллару в марте не изменился, к евро — вырос на 1,4%.

По состоянию на 17:10 курс доллара в ходе торгорв на Мосбирже составляет 76,8 руб., курс евро — 91,5 руб.

Что будет с рублем в апреле — в экономическом прогнозе “Ъ”.