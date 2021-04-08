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Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

«Алтай не зря называют волшебным краем»

Петр Воронков — об отдыхе в республике

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Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о кухне и природе в регионе.


Алтай сегодня с прицелом на майские праздники. Май открывает летний сезон, но на Алтае в это время нужно быть готовым к любым сюрпризам: может быть и жара градусов под 30, а может и снег повалить, а потом опять жара.

Самый показательный в этом плане, наверное, Чуйский тракт — дорога, которая неизменно признается одной из самых красивых в мире. На протяжении всего лишь ее части, километров в 100, можно познакомиться с уникальной историей и удивиться быстрой смене и природы, и погоды. Алтай не зря называют волшебным краем. Рассказы об исчезающих тропах, загадочных целителях, удивительных миражах — все это здесь, и с этим не шутят. Чуйский тракт на Алтае миновать сложно. Но вот куда отправляться дальше — решать нужно заранее. Сообразно возможностям физическим и финансовым.

Я бы рекомендовал, например, к восхождению легендарную гору Белуху, но вес рюкзака 30 кг плюс не каждому под силу. Хотя в мае по Алтаю можно уже путешествовать и с детьми. Главное, проработайте маршрут заранее и свяжитесь с принимающей стороной. Май — прекрасное время. Во-первых, уже тепло, но еще нет изнуряющей жары. Во-вторых, это период, когда просыпаются водопады, альпийские луга наливаются сочной зеленью и яркими красками полевых цветов, горы покрываются лиловым ковром краснокнижного маральника, а воздух наполняется потрясающими ароматами. Как говорил Василий Макарович Шукшин, простор такой, что зубы ломит.

Однако и зубам, и желудку найдется дело по прямому назначению. Алтайская кухня хоть и незамысловатая, но очень вкусная. Здесь и строганина из марала, и традиционный дергем — это вареные косички из бараньих кишок и нарезанных полосками желудка и нутряного сала. Звучит не ахти, но обещаю — за уши не оттащишь. А еще свежая рыба, дичь, выпечка, десерты ягодные, сыры местные, да после долгих прогулок на воздухе. Ах да, чуть про мед алтайский не забыли! Но это уже отдельная история.

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