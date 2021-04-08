В Башкирии возбуждено уголовное дело из-за смерти врача от коронавируса

Следственный отдел по Кировскому району Уфы возбудил уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) сотрудников министерства здравоохранения Башкирии и республиканского Роспотребнадзора при расследовании обстоятельства смерти 43-летнего врача Республиканской станции скорой медицинской помощи и Центра медицины катастроф Елены Гайнулловой.

Медик умерла 15 января в ковид-отделении ГКБ №8 Уфы, куда была госпитализирована за неделю до смерти. Ей посмертно диагностировали COVID-19.

Первоначально региональное управление Роспотребнадзора и уфимский Институт профзаболеваний, которые проверяли обстоятельства заражения Елены Гайнулловой коронавирусом, причинно-следственной связи между ее заболеванием и профессиональной деятельностью не нашли. На этом основании Фонд социального страхования отказал в страховых выплатах семье умершей, у которой остался девятилетний сын.

После обращения независимого медицинского профсоюза «Действие» в прокуратуру Роспотребнадзор провел повторное расследование и подтвердил, что Елена Гайнуллова контактировала с инфицированными пациентами на работе. Медицинское заключение направлено в Фонд обязательного медицинского страхования, на основании которого родителям умершей перечислена часть положенных страховых выплат, решается вопрос о выплате компенсации ее сыну.

В СКР сообщили, что следователи изучили документацию и материалы расследования, допросили коллег умершего врача и установили, что во время первого эпидемиологического расследования не все обстоятельства заражения были надлежащим образом учтены и исследованы.

Как ранее сообщал “Ъ”, семья врача должна получить выплаты в размере 3,7 млн руб.: 2,7 млн руб. положены по указу президента России Владимира Путина от 6 мая 2020 года и 1 млн руб.— по закону о страховании от профзаболеваний.

О расследовании обстоятельств смерти Елены Гайнулловой читайте в материале “Ъ-Башкортостан” «Семья врача скорой получит помощь».

Влада Шипилова, Уфа