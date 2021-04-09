Прокатная десятка

8 апреля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых новый «Мортал Комбат», один из фаворитов оскаровской гонки «Минари» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.
Мортал Комбат
Прокатная компания Universal Pictures: «Боец MMA Коул Янг, постоянный участник поединков за деньги, ничего не знает о своем происхождении и уж тем более не подозревает, почему император Внешнего Мира Шан Цзун отправил за ним своего лучшего бойца криоманта Саб-Зиро. Беспокоясь о безопасности своей семьи, Коул отправляется на поиски Сони Блейд по указанию Джакса, майора вооруженных сил, у которого есть такая же странная отметка в виде дракона, какую Коул носит с рождения.
Коул оказывается в храме Лорда Рейдена, Старшего Бога и защитника Земного Царства, он предоставляет убежище тем, кто носит метку дракона. Коул начинает тренироваться вместе с опытными бойцами Лю Каном, Кун Лао и Кано. Ему предстоит сразиться вместе с чемпионами Земли против врагов из Внешнего Мира. Сможет ли Коул вовремя пробудить колоссальную силу, спрятанную в его душе, чтобы не только защитить свою семью, но и остановить Внешний Мир навсегда?»
Уроки фарси
Кинокритик Василий Корецкий: «Туманным осенним утром немецкий конвой загоняет в грузовик оборванную команду арестантов. Среди них Жиль, задержанный при попытке перехода франко-швейцарской границы, до которой он умудрился добежать аж из Бельгии. По дороге в лагерь добросердечный Жиль отдает последний бутерброд незнакомцу, а тот взамен дарит ему единственное, что успел вынести из богатого дома, где работал слугой,— старинную книгу на фарси. Предмет, казалось бы, абсолютно бесполезный в лагерном аду, вдруг оказывается ключом к спасению: при выгрузке у железных ворот отчаянно соображающий Жиль вдруг кричит охранникам, что он не еврей, а перс и задержан по ошибке»
Подробнее о фильме — в материалах “Ъ” «Холокост с хеппи-эндом» и «Обыкновенный фарсизм»
Минари
Кинокритик Василий Степанов: «В прокат выходит "Минари", история о корейских фермерах-переселенцах в Арканзасе в 1980-х, получившая шесть номинаций на "Оскар". Отчасти автобиографический фильм, снятый американцем Ли Айзеком Чуном, сыном южнокорейских иммигрантов, уже получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", что породило очередной виток дискуссии о том, кто и кого считает сегодня иностранцем»
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Амаркорд по-корейски»
100% волк
Прокатная компания Ten Letters: «Наследник семьи оборотней Фредди Люпин отчаянно желает стать как предки. Но на 13-й день рождения его ждет шок, ведь он оборачивается не волком, а… пуделем»
Будь моим Кириллом
Прокатная компания «Каропрокат»: «Неуверенная в себе девушка Саша врет семье, что встречается с красавчиком Кириллом, хотя он всего лишь ее тренер по бегу, с которым она боится даже заговорить. Муж сестры Паша знает правду, но у него и своих проблем хватает: у них с женой уже год не было секса. Записавшись вместе на беготерапию, Саша и Паша решают, что смогут убежать от проблем вместе»
Майор Гром: Чумной Доктор
Кинокритик Василий Степанов: «Майор Игорь Гром — чемпион по раскрываемости с повадками хулигана, знаменитость и головная боль Главного управления полиции Санкт-Петербурга, полумифического ведомства, которое создатели фильма "Майор Гром: Чумной доктор" расположили ни много ни мало в Мраморном дворце. "Полу-", потому что полиция в Петербурге все-таки существует и работает, а "мифического", потому что никогда в отечественном кино работники МВД не выглядели так по-голливудски лощено (впрочем, брутальный памятник Александру III во дворе Мраморного прекрасно сочетается с мигалками). Но как могло быть иначе? Ведь майор Гром — самый настоящий герой комиксов, целой серии графических новелл издательства Bubble»
Подробнее о фильме — в материалах “Ъ” «Бэтмент» и «Полицейская академия художеств»
Годзилла против Конга
Прокатная компания Universal Pictures: «Конг и группа ученых отправляются в опасное путешествие в поисках родного дома гиганта. Среди них девочка Джия, единственная, кто умеет общаться с Конгом. Неожиданно они сталкиваются с разъяренным Годзиллой, разрушающим все на своем пути. Битва двух титанов, спровоцированная неведомыми силами,— лишь малая часть тайны, спрятанной в недрах Земли»
Когда и при каких обстоятельствах Годзилла и Кинг-Конг встретились впервые — в материале “Ъ-Weekend”
Никто
Кинокритик Юлия Шагельман: «"Никто" всего второй полнометражный фильм Ильи Найшуллера, при этом снятый в Голливуде (что для русского, да и любого другого кинематографиста — безусловный признак успеха). И режиссер здесь похож на мальчика, открывающего новогодние подарки: в каждой коробке ждет что-то прекрасное. Американские продюсеры! Голливудский бюджет! Известные актеры! Сценарист "Джона Уика"! Наконец-то возможность самому снять кино вроде тех, которые Найшуллер, как и все его ровесники, наверняка подростком смотрел на пиратских видеокассетах, снабженных лаконичными аннотациями вроде "классный супербоевик"!»
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «"Никто" не уйдет обиженный»
Пальма
Прокатная компания «Централ Партнершип»: «1977 год. Игорь Польский улетает за границу и вынужден оставить свою овчарку по кличке Пальма прямо на взлетной полосе: по недоразумению у собаки нет медицинской справки. Пальма прячется в аэропорту и изо дня в день встречает самолеты в надежде, что на борту вернулся хозяин. Но время идет…»
Райя и последний дракон
Кинокритик Юлия Шагельман: «История об отважной девице, которая должна собрать по кусочкам таинственный древний артефакт, сразиться с чудовищами и спасти мир, также смело черпает детали, образы и сюжетные ходы из архива примерно всех когда-либо снятых приключенческих фильмов: от "Индианы Джонса" и "Лары Крофт" до "Властелина колец" и "Черной Пантеры". Костюмы населяющих мир "Райи" пяти народов и облик поселений, где они живут, несмотря на географию, очень напоминают африканские племена из марвеловского комиксоида — хотя, казалось бы, вот где открывается простор для оригинальности и точных этнографических деталей. Все это соединено вместе с помощью действительно впечатляющей анимации»
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Девичья рептилия»