Прокатная десятка

Прокатная компания Universal Pictures: «Боец MMA Коул Янг, постоянный участник поединков за деньги, ничего не знает о своем происхождении и уж тем более не подозревает, почему император Внешнего Мира Шан Цзун отправил за ним своего лучшего бойца криоманта Саб-Зиро. Беспокоясь о безопасности своей семьи, Коул отправляется на поиски Сони Блейд по указанию Джакса, майора вооруженных сил, у которого есть такая же странная отметка в виде дракона, какую Коул носит с рождения.

Коул оказывается в храме Лорда Рейдена, Старшего Бога и защитника Земного Царства, он предоставляет убежище тем, кто носит метку дракона. Коул начинает тренироваться вместе с опытными бойцами Лю Каном, Кун Лао и Кано. Ему предстоит сразиться вместе с чемпионами Земли против врагов из Внешнего Мира. Сможет ли Коул вовремя пробудить колоссальную силу, спрятанную в его душе, чтобы не только защитить свою семью, но и остановить Внешний Мир навсегда?»