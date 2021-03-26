Полицейская академия художеств

В прокат выходит «Майор Гром: Чумной доктор» Олега Трофима («Лед»), поставленный по мотивам одной из серий одноименного комикса издательства Bubble. Создатели удачно прописали отечественное супергеройское кино, снятое с оглядкой на лучшие образцы жанра, в петербургском мифе

Майор Игорь Гром — чемпион по раскрываемости с повадками хулигана, знаменитость и головная боль Главного управления полиции Санкт-Петербурга, полумифического ведомства, которое создатели фильма «Майор Гром: Чумной доктор» расположили ни много ни мало в Мраморном дворце. «Полу-», потому что полиция в Петербурге все-таки существует и работает, а «мифического», потому что никогда в отечественном кино работники МВД не выглядели так по-голливудски лощено (впрочем, брутальный памятник Александру III во дворе Мраморного прекрасно сочетается с мигалками). Но как могло быть иначе? Ведь майор Гром — самый настоящий герой комиксов, целой серии графических новелл издательства Bubble. Журнальные приключения Грома начались в 2012 году, а в 2017-м состоялась премьера первой, тогда еще короткометражной экранизации — про ограбление банка людьми в масках хоккейной команды «Метеор» из мультфильма «Шайбу! Шайбу!». Этот опыт был признан удачным и публикой, и представителями киноиндустрии, однако в полнометражном фильме по сравнению с первым «Майором Громом» наличествуют серьезные изменения: во-первых, место режиссера-постановщика занял известный широкой публике по фильму «Лед» Олег Трофим, а во-вторых, на роль главного героя взяли другого актера — Тихона Жизневского («Топи»).

Перемены к лучшему. Неслучайно на открывающих фильм титрах звучит перепетая песня Виктора Цоя «Мы ждем перемен». Это не только дань мировой кинематографической моде (вспомните, как под кавер «Everybody Knows» Леонарда Коэна в «Лиге справедливости» хоронили Супермена), но указание на собственную способность меняться. Адаптивность действительно можно назвать главным отличительным свойством вселенной Грома. Под нужды фильма и исходя из особенностей мерцающей реальности поменяли не только режиссера с исполнителем главной роли, но и историю первоисточника — комикс о столкновении с преступником в венецианской маске, Чумным доктором. Тем, кто знаком с сюжетом, будет чему удивиться.

Серьезному тюнингу подверглось и место, где разворачиваются события фильма,— Северная столица, бандитский Петербург, снятый при содействии кинокомиссии Москвы, город прекрасных фасадов и эффектных интерьеров. Пока подразделение Грома трудится в Мраморном дворце, в Академии художеств выносят свои приговоры продажные судьи (точка отсчета для сюжета — несправедливый вердикт), а вороватые банкиры обналичивают средства в Мухинском училище. Зловещей иглой Кощея Бессмертного вонзается в хмурое петербургское небо «Лахта-центр». Бытие определяет сознание, геолокация диктует стиль, а порой — и сюжетные повороты. Есть в новом «Майоре Громе» и конфликты по линии урбанистики: один из злодеев повинен в сносе исторического здания, а это страшный петербургский грех. По количеству дерзко предъявленных зрителю местных достопримечательностей «Майор Гром: Чумной доктор» может соперничать, пожалуй, с «Невероятными приключениями итальянцев в России»: полиция работает широко — от Зимней канавки до Канонерки, от универмага у Красного моста до кронштадтского форта «Александр». За первые несколько минут фильма, который практически встык примыкает к короткометражке трехлетней давности, майор Гром на манер Джеймса Бонда из «Золотого глаза» успевает раскурочить несколько кварталов в историческом центре, а ближе к финалу на улице Зодчего Росси пылают баррикады.

Впрочем, не архитектурой единой — «Майор Гром: Чумной доктор» отлично осваивает не только городские пространства, но и современный городской миф. Семена, посеянные двумя Андреями — Кивиновым и Константиновым,— дают всходы в виде крепкого майора в кожанке и кепке. Жанр комикса дает свободу, и, о чудо, Петербург перестает быть провинциальным: шаурму гастрономической столицы отлично дополняет не только «вырванный с мясом звонок» (в случае Грома — снятая с петель дверь уборной), но и призраки современности в ее крайних проявлениях. Петербург Федора Достоевского и Алексея Балабанова встречается с Петербургом Павла Дурова и Виталия Милонова (депутат мелькает в камео). Да, в этом городе не стыдно прописаться и супергерою, и суперзлодею.

«Майор Гром» — удачная локализация комиксового жанра в мрачных российских реалиях: журналистка Пчелкина (Любовь Аксенова), например, ходит в майке «Редакция требует крови» (в такой же на скамье подсудимых сидел Иван Голунов). Но главные источники вдохновения и стилистические ориентиры, конечно, авторы ищут в глобальном кино, и для протокола режиссер-постановщик перечисляет своих кумиров в титрах. Благодарность объявлена режиссерам Дэвиду Финчеру, Кристоферу Нолану, Николасу Виндингу Рефну и оператору Роджеру Дикинсу. Гром действительно мог бы жить в нолановском Готэме, проводить свободное время в «Бойцовском клубе» и гоняться на машине за Райаном Гослингом в «Драйве». С тем только отличием, что проект продюсера Артема Габрелянова ориентирован все-таки не на аудиторию 18+, а на тех, кто помладше.

Экран сияет детской непосредственностью и задором, которые обычно трудно разглядеть в отечественном мейнстриме. Но кино — даже коммерческое — все-таки искусство, в котором слишком многое зависит именно от любви тех, кто его делает. «Майор Гром» в этой любви недостатка явно не испытывал. Чувствуется даже некоторая избыточность: и в хронометраже в два с лишним часа, и в анимационных заставках вступительных и финальных титров, и в двух сценах за титрами. Это понятно. Трудно расстаться с тем, что действительно любишь.

В прокате с 1 апреля