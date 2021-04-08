Защита обвиняемой в хищении Стеллы Штань обжалует ее арест

Защита бывшего представителя губернатора Алтайского края в региональном заксобрании Стеллы Штань подала жалобу на решение Октябрьского суда Барнаула об ее аресте. Соответствующие документы опубликованы в картотеке на сайте суда.

Заявление принято, будет рассмотрено 15 апреля в Алтайском краевом суде.

Стелла Штань была задержана 1 апреля. Ее считают причастной к хищению 14 млн руб. госсубсидий. По версии следствия, в 2015 году, будучи депутатом краевого парламента, она помогла подготовить директору частного детского сада Happy Baby фиктивные документы для получения денежных средств на возмещение расходов по приобретению помещения для дошкольного учреждения. Стоимость имущества, указанная в договоре купли-продажи, была существенно завышена по сравнению с его рыночной ценой. Суд 2 апреля по ходатайству следствия заключил Стеллу Штань на два месяца под стражу. Позже, 6 апреля, губернатор Виктор Томенко отправил ее в отставку.

Подробнее — в материале “Ъ-Сибирь” «Happy Baby подвел чиновницу».

Даниил Тарабукин