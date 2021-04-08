Экс-директору Приморского океанариума, обвиняемому в коррупции, смягчили меру пресечения

Первореченский райсуд Владивостока заменил домашний арест на подписку о невыезде бывшему директору Приморского океанариума Сергею Логинову. Он обвиняется в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

«Суд принял решение изменить Логинову меру пресечения на подписку о невыезде»,— сообщила “Ъ” старший помощник прокурора Приморья Виолетта Дорожкина. До этого экс-директор находился под домашним арестом.

Прокуратура Фрунзенского района Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Логинова в марте.

«По версии следствия, в марте и июле 2020 года фигурант получил через посредника, уголовное дело в отношении которой уже находится в производстве суда, взятку в размере 4 млн руб.»,— говорится в сообщении прокуратуры Приморья.

По информации следственного управления СКР по Приморью, Сергей Логинов был задержан 8 июля прошлого года с поличным сотрудниками ФСБ при получении от посредника взятки в размере 2 млн руб. При этом, по версии следствия, 30 марта 2020 года он получил такую же сумму «в качестве взятки за подписание актов приемки выполненных работ по обслуживанию систем жизнеобеспечения Приморского океанариума». Как полагают следователи, Сергей Логинов требовал выплаты отката от одного из подрядчиков, обслуживающих системы жизнеобеспечения океанариума, в размере 10% стоимости контракта.

Представители Национального научного центра морской биологии сообщили, что сами обратились в правоохранительные органы, после того как были вскрыты факты коррупции.

Научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум» Дальневосточного отделения (ДВО) РАН, как указано на его сайте, построен по поручению президента РФ. Входит в состав Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН. Общая площадь экспозиционного корпуса превышает 37 тыс. кв. м. В девяти постоянных экспозициях установлено 135 аквариумов, общий объем воды в них — 15 тыс. куб. м. Приморский океанариум — третий по величине океанариум мира, утверждается на его сайте. Официальное открытие комплекса с участием президента Путина состоялось 3 сентября 2016 года в присутствии премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Изначально объект планировалось открыть к саммиту АТЭС, который прошел в сентябре 2012 года.

Материалы уголовного дела в отношении Сергея Логинова поступили в Первореченский райсуд для рассмотрения по существу. На 16 апреля назначено предварительное слушание.

Алексей Чернышев, Владивосток