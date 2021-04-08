Начался ремонт площади у Вечного огня в нижегородском кремле

Компания ООО «Партнер» приступила к ремонту площади мемориала «Вечный огонь» («Воинам-горьковчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов») в нижегородском кремле, сообщили в пресс-службе правительства региона. Завершить работы планируется к 800-летию Нижнего Новгорода в августе 2021 года.

Подрядчик заменит гранитное мощение на площади мемориала, реконструирует лестницы и парапеты, приведет в порядок просевшую мемориальную стену, постамент и лестницу танка Т-34. Также на площади установят новые урны и скамейки, уличное освещение, высадят 13 новых деревьев и 655 лиственных и хвойных декоративных кустарников.

Как ранее сообщалось, стоимость контракта на ремонт площади составила 150 млн руб. Кроме того, около мемориала укрепят склон и благоустроят территорию. Этим займется ООО «Мостостроительная фирма МПФ» за 198,6 млн руб.

Анастасия Еремина