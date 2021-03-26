Мемориал «Вечный огонь» в кремле отремонтируют за 150 млн рублей

Контракт на благоустройство площади мемориала «Вечный огонь» («Воинам-горьковчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов») в нижегородском кремле планируется заключить с ООО «Партнер» (Нижний Новгород) на сумму 150,6 млн руб. Это на 0,7 тыс. руб. меньше начальной (максимальной) стоимости. Компания стала единственной, которая направила предложение о цене после начала аукциона, сообщается на портале госзакупок.

Как ранее сообщалось, до конца июля подрядчику предстоит отремонтировать лестницы и установить гранитные ступени, отремонтировать цветник, стелу и постамент танка, уложить газоны, высадить цветы, установить скамейки и урны.

Кроме того, около мемориала укрепят склон и благоустроят территорию. Этим займется ООО «Мостостроительная фирма МПФ» за 198,6 млн руб.

В 2020-2021 годах, по подсчетам “Ъ-Приволжье”, на портале госзакупок было объявлено 53 тендера для благоустройства и реконструкции объектов и территории нижегородского кремля. Всего на эти цели с учетом экономии на торгах направят до 2,74 млрд руб.

Анастасия Еремина