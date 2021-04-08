Счетная палата заявила о низкой эффективности «Курортов Северного Кавказа»

Счетная палата проанализировала госпрограммы развития Северо-Кавказского федерального округа в 2014–2020 годы. Ведомство выявило низкую эффективность институтов развития «Курорты Северного Кавказа» (КСК) и «Корпорация развития Северного Кавказа» (КРСК). Утверждается, что президент согласился с такой оценкой и дал ряд поручений.

«По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено, что, несмотря на достаточное ресурсное обеспечение созданных институтов развития (на момент проведения мероприятия из федерального бюджета предоставлено 73 млрд руб.), их деятельность характеризуется низкой результативностью и недостижением стратегических целей и задач, для которых они создавались»,— говорится в документах.

Общие доходы институтов развития на 1 сентября 2020 года составили 7,6 млрд руб. Причем 5,2 млрд руб. из них — это проценты от размещения в коммерческих банках временно свободных средств КСК. По мнению Счетной палаты, госкомпании участвовали в непрозрачных схемах финансирования инвестпроектов. Так, в 2012–2016 годах КСК являлось акционером офшорной структуры в Нидерландах с долей €5,1 млн. После ликвидации компании «оставшийся капитал составил €330,7 тыс.». Счетная палата отмечает, что анализ выявил отрицательный эффект на годовые темпы ВРП — он снизился на 2,6%. Темпы роста инвестиций снизились на 5,9%. В результате инвестпроектов создано чуть больше 1 тыс. новых рабочих мест (45% от плана). КРСК не достигла одной из ключевых целей — создания инновационного медицинского кластера.

Счетная палата проинформировала о проверке президента России Владимира Путина и направила предложение в правительство. «Глава государства поддержал предложения Счетной палаты и дал правительству соответствующие указания: в частности, об определении стратегических целей и ориентиров деятельности для институтов развития при их реорганизации, расчете потребности в бюджетных ассигнованиях с обоснованием эффективности затрат, создании комплексной системы оценки их деятельности и профессиональной подготовки кадров»,— говорится в сообщении. Счетная палата обращает внимание, что завершающий этап аудита совпал с принятием правительством решений о модернизаций институтов развития.

Напомним, президент на пресс-конференции 17 декабря 2020 года объявил о создании новой госкорпорации по развитию туризма — она образована на базе КСК и должна совместно с региональными властями заниматься мастер-планированием территории страны для выделения туристических кластеров. Новую структуру возглавил вице-мэр Сочи Сергей Суханов.

Подробнее — в материале “Ъ” «Туризм разовьют по олимпийскому принципу».