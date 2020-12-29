Туризм разовьют по олимпийскому принципу

Главой новой госкорпорации «Туризм.РФ» назначен Сергей Суханов, который ранее являлся вице-мэром Сочи, а затем топ-менеджером «Волга групп» Геннадия Тимченко. Он также работал в оргкомитете «Сочи-2014», который возглавлял Дмитрий Чернышенко. Новая структура создана в преддверии появления нацпроекта по развитию туризма.

Главой корпорации «Туризм.РФ» назначен Сергей Суханов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко. «Под руководством Сергея Суханова на посту вице-мэра курортной столицы России была разработана концепция развития Сочи как горноклиматического курорта, она же потом легла в основу программы строительства объектов к Олимпийским и Паралимпийским играм 2014 года»,— передает агентство слова господина Чернышенко. Он выразил надежду, что новая госкорпорация совместно с Ростуризмом вскоре выведет внутренний туризм на новый уровень.

Сергей Суханов с 2001 года работал в администрации города Сочи, получив пост заместителя главы уже в 2003 году. В 2009 году стал старшим вице-президентом оргкомитета «Сочи-2014», президентом которого был сам господин Чернышенко. В 2015 году Сергей Суханов возглавлял ООО «Волга груп строй», «дочку» «Волги груп» Геннадия Тимченко. С 2018 года был гендиректором проектной компании СШХ, реализующей в том числе совместно с РЖД железнодорожный участок Обская—Салехард—Надым.

О создании новой госкорпорации по развитию туризму стало известно в рамках пресс-конференции Владимира Путина 17 декабря. Уже на следующий день, по данным Kartoteka.ru было зарегистрировано АО «Корпорация "Туризм.РФ"».

Новая структура создается на базе АО «Курорты Северного Кавказа» и должна совместно с региональными властями заниматься мастер-планированием территории страны для выделения туристических кластеров, участвовать в формировании их планов развития и участвовать в бизнес-проектах в рамках государственно-частного партнерства. Идея создания новой структуры появилась на фоне подготовки нацпроекта по развитию туризма, бюджет которого может превысить 620 млрд руб.

Александра Мерцалова