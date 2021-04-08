Bloomberg: Twitter обсуждал покупку Clubhouse за $4 млрд

Twitter несколько месяцев назад вел переговоры о покупке Clubhouse, сообщили источники Bloomberg. По информации агентства, сумма сделки могла составить $4 млрд.

Сейчас переговоры не ведутся. Неизвестно, почему они были остановлены. В Twitter и Clubhouse пока не комментировали переговоры.

Twitter в марте анонсировал к апрелю выпуск нового приложения Spaces — аналога Clubhouse. Однако пока доступно только бета-тестирование для ограниченного числа пользователей.

Clubhouse — социальная сеть, которая позволяет общаться голосовыми сообщениями без возможности записи. Она была запущена в марте 2020 года, однако значительный рост числа пользователей произошел в начале 2021 года. В конце января у приложения было 2 млн активных пользователей в неделю, к концу февраля — свыше 10 млн.

О феномене голосовой социальной сети — в колонке Юлии Степановой «Пригласить не найдется».