Госдеп заявил о желании сохранить стабильные и предсказуемые отношения с Россией

США хотят, чтобы отношения с Россией были стабильными и предсказуемыми, сказал руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. Он отметил, что при этом между странами сохраняются «глубокие разногласия».

«Мы уже говорили, что да, у нас есть глубокие разногласия с РФ. <...> Но мы также сказали, что хотим стабильных и предсказуемых отношений с Москвой. И мы считаем, что дипломатия является важным инструментом, который поможет достичь стабильных и предсказуемых отношений, даже несмотря на то, что мы продолжаем привлекать Москву к ответственности за правонарушения, которые я упоминал ранее»,— сказал господин Прайс журналистам. Его слова опубликованы на сайте Госдепартамента.

Так представитель Госдепа прокомментировал слова замглавы МИД России Сергея Рябкова, который объяснил, что сроки возвращения посла в США из России зависят от готовности Вашингтона продемонстрировать стремление к нормализации отношений.

Посол был отозван из США после интервью с президентом США Джо Байденом, который в телеэфире положительно ответил на вопрос о том, считает ли он президента России Владимира Путина «убийцей». Господин Байден также заявил в интервью, что Москва ответит за вмешательство в выборы. По информации Bloomberg, Вашингтон может ввести санкции и выслать из страны российских дипломатов.

Об обострении российско-американских отношений — в материале “Ъ” «Джо Байден расчищает канал Москвы».