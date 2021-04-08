Песков: Путин продолжает использовать видеосвязь от американского сервиса Poly

Президент России Владимир Путин использует для видеосвязи сервис Poly, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее Zoom Video Communications запретила дистрибуторам продавать доступ к своему сервису госучреждениям и компаниям с госучастием в России и СНГ.

«Да, используется та же система. Полностью закрытый контур»,— сказал господин Песков «Открытым медиа». Ранее представитель Кремля сообщал, что господин Путин не использует Zoom. Господин Песков считает, что в этом вопросе «свято место пусто не бывает» и госучреждения и компании с госучастием в России и СНГ будут приобретать другие услуги.

Представитель Poly Ирина Волкова сообщила «Открытым медиа», что сервис пока не планирует прекращать сотрудничество с российскими госорганами. «Я не могу пока долгосрочные планы комментировать, но пока у нас все по-старому»,— сказала она.

С марта 2020 года по март 2021 года госструктуры потратили 49 млн руб. на поддержку, установку, лицензии и обслуживание оборудования Polycom, которое производит Poly. Это в два раза больше, чем годом ранее. Соучредитель компании «Стэл» (один из российских партнеров Poly) Сергей Зайцев ранее рассказывал Forbes, что госструктуры стали закупать оборудование Polycom с середины 2000-х годов.

Как сообщал ранее “Ъ”, дистрибутор решений Zoom в России и СНГ «РайтКонф» направил партнерам письмо, в котором говорится о запрете продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и компаниям с госучастием. Гендиректор компании «РайтКонф» сообщил “Ъ”, что, вероятно, Zoom сделает отдельный продукт для госсектора.

Подробнее о решении Zoom — в материале “Ъ” «Для госсектора надежнее селектор».