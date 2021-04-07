В организме капитана ХК «Авангард» Емелина нашли следы наркотиков

«По результатам медицинских анализов у капитана ХК "Авангард" Алексея Емелина обнаружены следы наркотических средств. Материалы переданы в МВД. В настоящее время проводится проверка»,— заявил «Ъ-Казань» представитель пресс-службы МВД по Татарстану Максим Костромин.

Ранее сообщалось, что Алексей Емелин получил травму в первом матче полуфинальной серии плей-офф в результате столкновения с игроком «Ак Барса» Артемом Лукояновым. В тяжелом состоянии Емелин был госпитализирован в казанскую больницу, а затем перевезен в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

В ХК «Авангард» заявляют, что не располагают информацией о наличии запрещенных веществ в организме капитана клуба. «На данный момент у клуба нет какой-либо информации, подтверждающей наличие в организме Алексея Емелина наркотических или каких-либо других запрещенных веществ»,— говорится в заявлении на сайте клуба. «Мы не получали никаких документов на этот счет. Считаем данную информацию провокацией, направленной на дестабилизацию обстановки в команде перед важнейшей игрой»,— отмечается в заявлении.

По информации СМИ, у хоккеиста диагностировали острую и подострую печеночную недостаточность.

Полина Петрова, Казань