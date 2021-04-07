CAS дисквалифицировал олимпийских чемпионов Антюх и Сильнова

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал олимпийских чемпионов в легкой атлетике Наталью Антюх и Андрея Сильнова в нарушении антидопинговых правил. Спортсмены отстранены от участия в соревнованиях на четыре года, начиная с 7 апреля, указано в сообщении CAS (.pdf).

CAS постановил аннулировать результаты, показанные Антюх и Сильновым с 30 июня 2013 года по 8 июля 2013 года.

Также суд принял решение дисквалифицировать на восемь лет бегунью Елену Соболеву и на четыре — метательницу молота Оксану Кондратьеву. CAS также признал их виновными в нарушении антидопинговых правил. Спортивные результаты Соболевой аннулируются за период с 1 мая 2011 года по 15 декабря 2016 года, а результаты Кондратьевой — с 2 июля 2013 года.

Помимо этого CAS частично удовлетворил жалобы российских легкоатлетов Юлии Кондаковой, Светланы Школиной, Екатерины Галицкой и Ивана Ухова на решения о дисквалификации. Сроки дисквалификации Кондаковой, Школиной и Ухова были снижены с четырех лет до двух лет и девяти месяцев, а Галицкой — до трех лет.

Андрей Сильнов завоевал золото Олимпиады 2008 года в прыжках в высоту. На счету Натальи Антюх — золото Олимпиады 2012 года в беге на 400 метров с барьерами. Решение CAS не лишает их олимпийских медалей. Оба легкоатлета не выступали на профессиональном уровне с 2016 года. Сильнов до июня 2019 года занимал пост вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В марте 2021 года Международная федерация легкой атлетики допустила российских легкоатлетов к выступлениям в международных соревнованиях в нейтральном статусе. До этого ВФЛА представила план восстановления федерации. Рабочая группа World Athletics под руководством Руне Андерсена признала план «пригодным для того, чтобы имплементировать в культуру российской легкой атлетики глубокие изменения».

Подробнее — в материале “Ъ” «Россию вернули на дорожку».