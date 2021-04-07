В Москве сократилось число ДТП с машинами каршеринга

В первом квартале 2021 года количество ДТП с участием автомобилей каршеринга в столице снизилось на 47,7% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, сообщили в УГИБДД по Москве. В январе-марте текущего года зафиксировано 80 аварий данного типа, в которых 2 человека погибли и 100 получили ранения.

В 2020 году, по данным Госавтоинспекции, с участием автомобилей каршеринга произошло 368 ДТП (в 2019 году — 441 ДТП), в которых 11 человек погибли и 439 получили ранения.

Еще в 2019 году руководство УГИБДД по Москве призывало ввести законодательное регулирование отрасли каршеринга в связи с тем, что автомобилями краткосрочной аренды пользуются преступники, иностранцы и несовершеннолетние подростки без водительских прав. В Госдуме уже готовят новый закон о каршеринге, однако документ пока вызывает споры.

О том, какие штрафы и запреты для водителей каршеринга действуют в 2021 году, читайте в материале «Ъ».