На Украине за сутки умерло рекордное число заболевших COVID-19

Украина обновила рекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки — умер 481 человек, написал министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook. Прошлый рекорд был установлен вчера, 6 апреля (430). Заболели COVID-19 за сутки 15 415 человек, выздоровели 11 472.

«В Украине по состоянию на 7 апреля 2021 года зафиксировано 15 415 новых случаев COVID-19… За прошедший день госпитализированы 5587 человек, летальных случаев — 481, выздоровевшие — 11 472 человека»,— написал господин Степанов.

Министр добавил, что с начала пандемии на Украине коронавирусом заразились 1 784 579 человек, вылечились от инфекции 1 373 851 человека, погибли — 35 498. Вакцинировали за сутки 15 585 человек, за все время — 320 265.

Отметим, что правительство Украины запретило регистрацию в стране российских вакцин от коронавируса. 23 февраля Минздрав страны зарегистрировал вакцину от AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. Помимо AstraZeneca и Pfizer власти Украины намерены применять китайскую вакцину Sinovac и американскую Novavax.

Об отношении властей Украины к российской вакцине против COVID-19 — в материале “Ъ” «О роли кроликов в истории».