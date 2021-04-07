Европейский регулятор проверит соблюдение этических норм при испытаниях «Спутника V»

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) проверит соответствие проведения клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» этическим и научным международным стандартам. Проверка начнется на следующей неделе, сообщает газета Financial Times.

ЕМА изучит, соответствуют ли испытания препарата стандартам «надлежащей клинической практики», соблюдались ли правила международного клинического стандарта. «Соответствие этому стандарту обеспечивает гарантию того, что права, безопасность и благополучие участников испытаний защищены, а данные клинических исследований достоверны»,— сообщило EMA.

Вакцину «Спутник V» разработал Центр имени Гамалеи, применение препарата одобрили 59 стран. По данным разработчика, ее эффективность превышает 90%. В Евросоюзе считают, что производство российской вакцины не повлияет на ситуацию с пандемией. По словам представителя ЕМА, «Спутник V» в Евросоюзе одобрят не раньше мая.

Подробнее о заболеваемости и вакцинации в Европе — в материале “Ъ” «Европа опоздала на прививку».