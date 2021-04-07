Глава Эрмитажа назвал «наездом» на музей скандал с Фаберже

Обвинения в адрес Эрмитажа относительно подлинности экспонатов выставки Фаберже — это «базарный крик» и «наезд конкурентов». Так директор музея Михаил Пиотровский прокомментировал РБК скандал вокруг экспозиции.

«Этот наезд на Эрмитаж — тоже экспонат выставки <...> Мы много раз писали, что выставка про то, что существует вокруг Фаберже <...> Нам и хотелось, в частности, показать, что есть разные миры. Есть мир рынка, и есть мир музея»,— сказал Пиотровский.

По словам директора Эрмитажа, задача музея — показывать историю, а не доказывать подлинность тех или иных экспонатов. По его мнению, попытки коллекционеров и других «рыночных» игроков обвинить Эрмитаж в выставлении подделок лишены смысла. «Раз вещь в музее, когда она уже музейная коллекция, у нее нет цены. А в магазине у нее есть цена. Вот это и вся принципиальная разница. Нам важно, когда сделана эта вещь, какая у нее история»,— добавил он.

Сами обвинения Михаил Пиотровский назвал конкурентной борьбой. «Конечно, это наезд одних конкурентов на других, это наезд на русское коллекционирование, потому что Россия много коллекционирует Фаберже и покупает на западе»,— заявил он.

Скандал вокруг выставки «Фаберже — ювелир Императорского двора» разразился в январе 2021 года. Он начался с того, что арт-дилер и коллекционер Андрей Ружников написал письмо Михаилу Пиотровскому, в котором заявил, что либо по некомпетентности сотрудников музея, либо из-за коррупции на выставке были представлены подделки. Эрмитаж провел экспертизы шести экспонатов, о которых ранее говорили как о подделках. В музее, основываясь на выводах технических исследований, заявили, что все предметы подлинные.

О выводах музея — в материале “Ъ” «Эрмитаж забросали вопросами о яйцах».