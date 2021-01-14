Эрмитаж обвинили в выставке подделок из коллекции Фаберже

Коллекционер Андрей Ружников написал письмо к директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому. В нем он утверждает, что либо по некомпетентности сотрудников музея, либо из-за коррупции на выставке «Фаберже — ювелир Императорского двора» были представлены подделки.

«Ваша выставка Фаберже — это стыд и позор, удар по репутации главного музея России»,— написал господин Ружников в заключительном абзаце письма. В качестве доказательств, которые не требуют взгляда сведущего в искусстве человека, он привел, например, «Юбилейное свадебное» яйцо 1904 года изготовления. Дело в том, утверждает Андрей Ружников, что в период с 1904 по 1905 год фирмой Фаберже пасхальных подарков сделано не было.

В ответе Эрмитаж на своем сайте разместил материал издания «Фонтанка.ру» и вступительную статью директора Михаила Пиотровского в каталоге выставки. «Подлинность каждой появляющейся на рынке новой вещи может всегда быть оспорена и оспаривается»,— писал он в этом материале.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург