Боксера пригласили в клуб

Распространение на фоне COVID-19 формата удаленной работы и падение трафика вынуждают фитнес-центры в деловых районах искать новые инструменты привлечения аудитории. Так, работающий в «Москва-Сити» 5element договорился о партнерстве с боксером Константином Цзю, который будет развивать на базе клуба собственную школу фитнес-бокса. В перспективе планируется создание сети. Но эксперты предупреждают, что имя боксера вряд ли приведет к конверсии, на которую рассчитывает клуб.

Боксер Константин Цзю начнет сотрудничать с фитнес-клубом 5element в рамках проекта по созданию школы фитнес-бокса. Об этом “Ъ” рассказали сам спортсмен и гендиректор клуба Юрий Лим. 5element занимает 4,5 тыс. кв. м в торгцентре «Афимолл» на территории «Москва-Сити». Собственники бизнеса — Инна Ли и Юрий Лим, которые также контролируют рестораны и бистро корейской кухни «Инсам». Программа Константина Цзю предполагает групповые тренировки, в которых используются боксерские силовые упражнения, но нет контактных спаррингов. Предполагается, что посещать их смогут держатели абонементов 5element за дополнительную плату.

Юрий Лим поясняет, что до начала пандемии COVID-19 на территорию «Москва-Сити» ежедневно приезжали 60 тыс. человек, сейчас трафик сократился вдвое. Пропорционально, до 4 тыс. человек в месяц, снизилось и число клиентов 5element. За счет сотрудничества с господином Цзю цифру планируется увеличить до 7 тыс. человек. До конца 2022 года партнеры планируют открыть еще десять клубов в Москве, после чего начать продавать франшизу. Объем инвестиций не раскрывается. По оценкам «Infoline-Аналитики», создание спортивного клуба стоит от 50 тыс. руб. за 1 кв. м без учета аренды. Таким образом, десять площадок, идентичных по площади 5element, обойдутся минимум в 2,25 млрд руб.

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева отмечает, то трафик в спортивных клубах постепенно восстанавливается: в первом квартале он оказался всего на 10% ниже докризисного. Но в деловых районах падение, по ее словам, по-прежнему оценивается в 30–40% из-за миграции сотрудников бизнес-центров на удаленный формат работы. Как отмечает эксперт, групповые программы выбирают 40–50% клиентов, поэтому их апгрейд обычно помогает привлечь или удержать трафик. Гендиректор сети World Class Николай Прянишников добавляет, что популярность групповых занятий растет и за счет эффекта отложенного спроса: посетители соскучились по общению, активно ищут в таких тренировках дополнительную мотивацию.

Привлечение знаменитости COO X-Fit Ирина Троска называет классическим приемом для фитнес-индустрии. Но она советует не рассчитывать на серьезный рост продаж и трафика только за счет господина Цзю, отмечая, что речь, скорее, идет о работе над укреплением бренда. С ней согласен гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, считающий, что аудитория клуба в краткосрочной перспективе вырастет не более чем на 25%. По его словам, работающие удаленно офисные сотрудники вряд ли ради боксера специально начнут ездить в деловые районы. Эксперт считает, что масштабирование проекта может быть интересным, но до этого вряд ли дойдет дело, если открытие новых клубов привязано к успеху проекта в «Москва-Сити».

Поиск партнеров в регионах тоже может оказаться нетривиальной задачей. Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская называет фитнес одной из наиболее пострадавших отраслей российского франчайзинга: в марте спрос на такие франшизы был на уровне 45% от докризисного. Сохранившийся спрос сейчас смещен в сторону объектов с небольшим объемом инвестиций: студий растяжки, йоги, бега и пр., перечисляет она. Имя популярного спортсмена, по мнению госпожи Рождественской, не определяет перспективу развития бренда на этом рынке.

Александра Мерцалова