Мосгордума завтра проведет первое в этом году очное пленарное заседание

Пленарное заседание Мосгордумы в среду, 7 апреля, впервые с осени прошлого года состоится в очном режиме в результате снятия ограничений по коронавирусу в Москве. Соответствующая уведомительная СМС-рассылка пришла депутатам столичного парламента, полученное сообщение опубликовал депутат от КПРФ Павел Тарасов.

Последнее заседание Мосгордумы 24 марта было проведено онлайн, так как 16 депутатов не прошли накануне ПЦР-тестирование на коронавирус и не предоставили справку о наличии антител. Тогда комиссия по организации работы МГД под руководством спикера Алексея Шапошникова («Единая Россия») сочла небезопасным проводить очное заседание в помещении, где невозможно обеспечить социальное дистанцирование в 1,5 м. 5 апреля прошло очередное заседание по организации работы МГД, на котором было принято решение о прохождении 6 апреля ПЦР-тестирования на коронавирус, после чего будет объявлено о возможности проведения очного заседания.

«6 апреля депутаты Мосгордумы, планирующие принять участие в заседании, прошли ПЦР-тестирование, на основании отрицательных результатов которого принято решение о проведении пленарного заседания Мосгордумы 7 апреля в очном формате»,— написал у себя на странице в Facebook спикер Алексей Шапошников. Он добавил, что в зале будут соблюдаться некоторые ограничения, а также будут приняты все необходимые санитарно-профилактические меры.

Напомним, последний раз МГД собиралась на очное заседание 30 сентября 2020 года, а затем на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Москве перешла на удаленную работу. Несмотря на почти полное снятие ограничений в Москве в последние месяцы, МГД продолжала проводить заседания в онлайн-режиме, что вызывало недовольство некоторых депутатов от оппозиции. В знак протеста последние два заседания некоторые оппозиционные депутаты собирались в холле здания перед залом пленарных заседаний и выходили оттуда на связь на дистанционную «пленарку».

Елена Рожкова