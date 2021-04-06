Гендиректор «Самотлорнефтегаза» сменил экс-главу «Юганскнефтегаза» в правлении «Роснефти»

Гендиректор АО «Самотлорнефтегаз» Валентин Мамаев стал членом правления «Роснефти» вместо экс-главы ООО «РН-Юганскнефтегаз» Игоря Табачникова. Господин Табачников назначен вице-президентом «Роснефти» по капитальному строительству. 2 апреля он оставил должность гендиректора «Юганскнефтегаза».

«Придерживаясь стратегии повышения эффективности взаимодействия с крупнейшими региональными подразделениями ПАО НК "Роснефть", советом директоров компании принято решение ввести в состав правления генерального директора АО "Самотлорнефтегаз" Валентина Мамаева. Полномочия Игоря Табачникова в качестве члена правления компании прекращены»,— говорится на сайте «Роснефти». Пресс-служба компании уточнила, что господин Мамаев будет совмещать работу в правлении с должностью гендиректора.

В совет директоров «Роснефти» впервые может войти женщина. Российское правительство выдвинуло на эту должность бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайссль.

О том, что может значить такое назначение,— в материале “Ъ FM” «Карин Кнайссль приглашают в "Роснефть"».