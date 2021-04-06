Мосгорсуд оставил в СИЗО бизнесмена Шпигеля

Мосгорсуд оставил в СИЗО главу группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взяток бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Ранее сегодня, 6 апреля, Мосгорсуд признал законным арест господина Белозерцева и жены Бориса Шпигеля Евгении до 20 мая.

«Суд постановил постановление Басманного районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения»,— огласила решение судья (цитата по «РИА Новости»).

Господин Шпигель участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО «Матросская тишина». Он заявил, что «готов сотрудничать» и все расскажет следствию, если ему изменят меру пресечения. Прокурор поддержала позицию следствия, которое указало на наличие у Бориса Шпигеля гражданства Израиля.

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Ивана Белозерцева задержали 21 марта, также были задержаны еще пять человек: Борис Шпигель, его жена, сотрудники представительства области в Москве Федор Федотов и Геннадий Марков, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков. В зависимости от роли им инкриминируется совершение преступлений по ч. 5 ст. 291 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ, ст. 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). 31 марта Бориса Шпигеля экстренно госпитализировали из СИЗО.

Версия Бориса Шпигеля о причинах его преследования — в его интервью “Ъ” «"Я не жилец, это точно"».