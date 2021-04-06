Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-губернатора Белозерцева

Мосгорсуд признал законным арест бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Его защита намерена обжаловать решение суда. Господин Белозерцев арестован до 20 мая. Сегодня, 6 апреля, Мосгорсуд также рассмотрит апелляционные жалобы на арест по этому делу бизнесмена Бориса Шпигеля и его жены Евгении.

«Суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Басманного районного суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Белозерцева И. А. Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, жалобу — без удовлетворения»,— сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

Защита Ивана Белозерцева планирует обжаловать решение Мосгорсуда. «У нас теперь кассация, обязательно будем обжаловать»,— сказал адвокат Алексей Шуварин «РИА Новости». На заседании гособвинение заявило, что смягчение меры пресечения невозможно, так как установлены не все свидетели и господин Белозерцев может оказать на них давление. Защита просила отпустить бывшего губернатора под домашний арест.

«Никаких материалов и доказательств моей причастности нет. Я взятку не брал, никогда не протежировал компанию "Биотэк"… Я не брал денег, я ездил на старой машине, мы приобретали машины только на условиях конкурса»,— сказал Иван Белозерцев, который участвовал в заседании по видеосвязи.

При этом адвокат сообщил, что господин Белозерцев признал факт получения от Бориса Шпигеля 20 млн руб., уточнив, что они предназначались для избирательной кампании. Ранее господин Шпигель подтвердил, что направлял тогдашнему губернатору 20 млн руб., но это были деньги на строительство психоневрологического санатория в Пензенской области.

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Ивана Белозерцева задержали утром 21 марта. По версии следствия, он получил взятки в виде автомобиля Mercedes, часов Breguet и денег на сумму 31 млн руб. В ходе обысков в его доме было найдено около 500 млн руб. и пистолет. Президент уволил его в связи с утратой доверия. По делу также арестованы еще пять человек. Врио губернатора Пензенской области назначен сенатор от областного парламента Олег Мельниченко.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Взятку пожертвовали на санаторий».