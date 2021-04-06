Прокуратура нашла ряд нарушений при строительстве моста на Малиновского

Прокуратура Ростовской области выявила нарушения при строительстве путепровода на Малиновского. Информация о нарушениях содержится в ответе ведомства на запрос депутата гордумы Петра Пятибратова, документ опубликован на его странице в Instagram.

Как сказано в ответе прокуратуры, для строительства были несвоевременно изъяты земельные участки, не выполнены условия предоставления субсидий на выполнение работ, не организовано в надлежащем виде пешеходное движение через мост, а также вовремя не решен вопрос финансового обеспечения мероприятий по переносу сетей, «что стало причиной невозможности заблаговременно выполнить данные работы». Допущенные нарушения также касаются организации стройплощадки, методики проведения экспертизы прочности бетона и др. В ответе сказано, что к административной ответственности по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ (нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов) привлечен директор ростовского МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону».

Напомним, глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко направил жалобу в адрес председателя городской Думы Зинаиды Неярохиной на депутата городской думы от ЛДПР Петра Пятибратова. Поводом стало опубликованное господином Пятибратовым видео о том, что администрация вовремя не выкупила участки земли, через которые должны проходить подъезды к мосту на Малиновского, из-за чего сроки сдачи объекта срываются. Через неделю пресс-служба гордумы сообщила, что суд удовлетворил иски по всем спорным участкам, собственники которых не соглашались с их оценочной стоимостью. В конце февраля комиссия по этике признала, что депутат умышленно исказил информацию, «чем дискредитировал имидж администрации города».

Наталья Шинкарева